Livret A : une collecte largement positive en juillet

La collecte nette du Livret A, c'est-à-dire les dépôts moins les retraits, demeure largement positive au mois de juillet. Elle atteint un total de 1,85 milliard d'euros, autrement dit les épargnants français ont thésaurisé plus qu'ils n'ont dépensé (du moins dans leur bas de laine préféré). Un niveau particulièrement élevé : il faut remonter à 2011 et 2012 pour trouver des collectes dépassant 2 milliards. La Caisse des dépôts, qui gère le placement, a également annoncé que la collecte du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) avait été elle aussi positive le mois dernier. Les deux livrets affichent un solde de 2,49 milliards d'euros pour juillet.



Toutefois, la collecte nette enregistrée en juillet est moindre qu'en juin où elle avait atteint près de 3 milliards d'euros. C'est aussi une nette décélération par rapport au printemps, durant lequel les Français ont beaucoup épargné. La plupart des magasins ont en effet dû fermer leurs portes en raison du confinement et la consommation a littéralement plongé. Depuis la réouverture progressive de l'économie, le gouvernement exhorte les Français a utiliser leur épargne pour relancer la consommation.