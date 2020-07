Londres interdit aux opérateurs d'utiliser des équipements Huawei

Boris Johnson et son gouvernement ont décidé de serrer la vis à Huawei. L'entreprise chinoise, accusée par l'administration Trump d'espionnage pour le compte de Pékin, ne pourra plus vendre d'équipements 5G dans les infrastructures des opérateurs britanniques après le 31 décembre de cette année. Le Royaume-Uni veut également cesser d'utiliser tout équipement 5G de l'entreprise à l'horizon 2027. Les opérateurs devront trouver des alternatives, chez Nokia ou Ericsson par exemple. Seul O2 ne sera pas affecté, l'entreprise ne se reposant pas sur des équipements Huawei pour ses infrastructures.



Selon le ministre au Numérique Oliver Dowden, ces mesures vont retarder d'un an le déploiement de la 5G dans le pays et représenter un coût supplémentaire de 2 milliards de livres (environ 2,2 milliards d'euros). « Ça n'a pas été une décision facile », explique-t-il, « mais c'était la décision à prendre pour les réseaux des opérateurs britanniques, pour notre sécurité nationale et notre économie, aujourd'hui et sur le long terme ».