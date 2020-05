Lourdes pertes pour Air France-KLM

En juin, se tiendra une réunion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences durant laquelle la direction donnera de plus amples informations sur ses projets. Ben Smith a fait savoir qu'il avait déjà identifié des possibilités de départs volontaires. Au delà, Air France-KLM prépare un nouveau plan visant à restaurer sa compétitivité. Ces orientations seront présentées dans les prochains mois. L'entreprise va bénéficier du soutien massif des gouvernements français et néerlandais, avec notamment 4 milliards d'euros de prêts bancaires et 3 milliards d'euros d'avance des actionnaires.



Pour l'avenir, la reprise sera « lente » à partir de l'été 2020, prédit le groupe. Il faut en effet que les fermetures des frontières soient levées. Air France prévoit des capacités réduites de 95% au deuxième trimestre, et de 80% au troisième. Quant aux passagers, la demande d'avant la crise ne devrait pas revenir avant plusieurs années. La compagnie se prépare à une réduction de sa capacité d'au moins 20% l'année prochaine.