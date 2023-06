Loyers commerciaux : 150 enseignes demandent une action des parlementaires

En 2022, malgré la demande de plafonnement des loyers, plusieurs enseignes ont enregistré des résultats financiers significatifs. Kiabi a généré un chiffre d'affaires en ligne de 171,3 millions de dollars US. Intersport a connu une croissance de 13,4% de ses ventes, atteignant un chiffre d'affaires record de 13,7 milliards d'euros. Monoprix a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de dollars US. Decathlon a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 12,8 milliards de dollars.



Ces résultats financiers robustes mettent en évidence la performance de ces enseignes malgré les défis économiques. Cependant, la hausse constante des loyers commerciaux reste une préoccupation majeure pour ces entreprises. Bien que leurs performances financières soient solides, l'augmentation des coûts opérationnels, notamment les loyers, pourrait menacer leur rentabilité à long terme.