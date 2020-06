Luca de Meo est prêt à diriger Renault

Luca de Meo a fait une apparition durant l'assemblée générale de Renault qui s'est déroulée ce vendredi 19 juin. Une première pour le futur directeur général, qui va prendre son poste (le 1er juillet) en pleine tempête. « Redresser un des plus grands et prestigieux constructeurs automobiles mondiaux est peut-être à ce jour un des plus beaux défis que j’ai eus », a-t-il annoncé, dans un français parfait. Le dirigeant italien, ancien de Fiat et de Volkswagen, avait entamé sa carrière chez Renault. Il n'a pas caché les difficultés à venir : « Je suis tout à fait conscient de la difficulté de la situation de l’entreprise, aggravée par un contexte économique adverse et sans précédent ».



Celui qui succédera dans deux semaines à Clotilde Delbos, qui occupe le poste de directrice générale en intérim, partage le « sentiment d'urgence » et assure que « nous en avons besoin ». Il en appelle à la mobilisation de tous, elle est « nécessaire en ce moment (…) J’ai confiance en la capacité du groupe à s’en sortir ». Renault a annoncé la suppression de 15.000 postes dans le monde, dont 4.600 en France. Le groupe va recevoir un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros.