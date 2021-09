Luca de Meo : pas de fusion entre Renault et Nissan

Une alliance oui, une fusion, c'est non. C'est le sens des déclarations de Luca de Meo au quotidien italien Il Sole-24 Ore. Le directeur général de Renault ne veut pas d'une fusion entre le groupe français et le constructeur Nissan : « Depuis 2010, la logique a été toujours de faire converger les organisations pour préparer la fusion », rappelle-t-il. « Je ne vois pas ça, je n'imagine pas une fusion car je ne suis pas sûr que cela ait un sens opérationnel », assure-t-il.



Ce faisant, il s'aligne avec les déclarations du président de l'Alliance (qui compte également Mitsubishi), Jean-Dominique Senard. Luca de Meo plaide en revanche pour « beaucoup plus de coopération » entre les groupes, comme cela a été démontré en mai 2020 lors de la présentation de la nouvelle stratégie mondiale de l'Alliance. Il faut rappeler que Renault détient 43,4% du capital de Nissan, tandis que ce dernier possède 15% de Renault sans droits de vote.