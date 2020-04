Lufthansa ferme Germanwings et se sépare d'une partie de sa flotte

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé vouloir réduire sa flotte « de manière permanente » pour tenir le choc durant l'épidémie de coronavirus, qui a cloué au sol quasiment tous ses avions. 42 d'entre eux, qui servaient aux lignes courts, moyens et long-courriers, vont être retirés. Six Airbus A380, que l'entreprise souhaitait vendre dans deux ans, sont dans le lot, ainsi que onze A320, sept A340-600 et cinq Boeing 747-400. Eurowings va se séparer de dix A320. La flotte de Lufthansa compte actuellement 763 avions, dont 700 qui ont arrêté de voler.



Et ce n'est pas tout : le géant du transport aérien va également fermer Germanwings. La filiale, qui avait été intégrée à l'ensemble Eurowings, devait déjà disparaitre à plus ou moins brève échéance. La crise sanitaire permet au groupe d'accélérer la procédure, à la fureur des syndicats qui estiment qu'aucune filiale n'est responsable de la situation actuelle. Celle-ci est, à l'heure actuelle, désespérée : la capacité de transport de Lufthansa a été réduite à 5%. 60% des employés de l'entreprise, qui en compte 87.000 dans le monde, est au chômage partiel.