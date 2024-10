Lutte contre les arrêts de travail abusifs : les contrôles vont se multiplier

En cas de non-conformité, les conséquences peuvent être lourdes. Si le médecin contrôleur estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié, l’employeur est en droit de suspendre le versement des indemnités complémentaires. De plus, l’Assurance maladie peut également interrompre les indemnités journalières.



Parmi les nouveautés majeures, l'Assurance maladie introduit un nouveau formulaire Cerfa. Ce document, modifié pour devenir plus difficile à falsifier, renforce la lutte contre les faux documents médicaux. Sept nouveaux points d’authentification ont été ajoutés pour assurer une meilleure traçabilité et éviter la manipulation des certificats. À partir de juin 2025, ces nouveaux formulaires papier deviendront obligatoires et ceux scannés ou modifiés seront systématiquement considérés comme des faux.



Le gouvernement entend également numériser davantage les processus. Les documents pourront être dématérialisés via amelipro ou d'autres logiciels agréés, offrant des garanties de sécurité et de simplicité pour les prescripteurs et les agents de l’Assurance maladie. L'objectif est clair : réduire les abus tout en facilitant les démarches pour les professionnels de santé.



Ce durcissement du contrôle des arrêts de travail intervient dans un contexte où la lutte contre la fraude sociale devient une priorité. En introduisant ces nouvelles règles, le gouvernement espère non seulement alléger la facture pour l’Assurance maladie, mais aussi décourager les abus tout en maintenant un système de protection juste pour les salariés réellement malades.