Malgré les crises, Airbus est en forme

Malgré une situation internationale complexe, entre crise sanitaire qui dure et conséquences de la guerre en Ukraine, Airbus a tiré son épingle du jeu au premier trimestre. Le constructeur aéronautique a engrangé un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros durant les trois premiers mois de l'année, en hausse de 15% par rapport à la même période de l'an dernier. Surtout, les bénéfices ont plus que triplé à 1,22 milliard : au premier trimestre 2021, Airbus affichait des profits de 362 millions seulement.



C'est la hausse des livraisons d'avions commerciaux qui expliquent la bonne santé d'Airbus au premier trimestre. Il faut savoir que c'est à la livraison que les compagnies aériennes paient la facture. Sur la période, le constructeur a livré 142 appareils, soit 17 de plus que durant les trois premiers mois de 2021. « Nous voyons plus de complexité en 2022, mais nous restons concentrés sur nos objectifs et notre ambition après cette performance au premier trimestre », s'est réjoui Guillaume Faury, le patron de l'entreprise.