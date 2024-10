Marché automobile français en recul : Stellantis et Renault à la peine

Le marché français des voitures neuves continue de dégringoler avec une baisse de 11,07 % des immatriculations en septembre 2024 par rapport à l’année précédente, selon les chiffres de la Plateforme automobile (PFA). Avec seulement 139.004 immatriculations, la situation est pire qu’en septembre 2022, lorsque les chaînes de production étaient ralenties par les pénuries de puces électroniques.



Marie-Laure Nivot, du cabinet AAA Data, relativise cependant cette baisse : « Cette chute importante du marché doit être relativisée au regard de la base de comparaison assez haute de septembre 2023. À l'époque, nous étions en plein rattrapage des livraisons après une longue période de difficultés de production et de logistique. » Ce phénomène de rattrapage a profité notamment aux ménages modestes grâce aux programmes de leasing de véhicules électriques.



Les véhicules hybrides continuent de progresser fortement, représentant désormais 45 % du marché, tandis que les voitures essence reculent de 32 % et les diesels de 39 %. Les véhicules électriques, bien qu’en légère baisse sur un an (-6 %), ont vu leur part de marché remonter à 20 % après un passage difficile au printemps et en été.



Les deux principaux groupes automobiles français, Stellantis et Renault, affichent des baisses significatives. Stellantis, propriétaire des marques Citroën, Peugeot et Opel, voit sa part de marché chuter de 17,52 % pour atteindre 25,9 % en septembre. Les ventes de Citroën sont particulièrement affectées, malgré un bon démarrage de la nouvelle Citroën C3 électrique produite en Slovaquie, avec 3.626 immatriculations en quelques jours.