Marks & Spencer va supprimer 7.000 postes

Avec les mesures de confinement et de distanciation physique, les consommateurs préfèrent de plus en plus acheter leurs produits de tous les jours en ligne et délaissent les magasins physiques. La célèbre enseigne britannique Marks & Spencer l'a bien compris, alors que ses ventes accusent une baisse sensible de 10% entre début juin et fin août. Ce sont surtout les activités d'habillement et de produits pour la maison qui ont souffert durant cette période, avec un recul conséquent du chiffre d'affaires de près de 30%. Le groupe explique que cette baisse est la conséquence de la fréquentation qui recule dans ses points de vente en centre-ville et dans les centres commerciaux. Néanmoins, le géant de la distribution a enregistré une forte hausse des ventes pour ces mêmes produits en ligne (+39,2%) grâce aux investissements de l'entreprise dans ce domaine.



Les clients de Marks & Spencer, en particulier au Royaume-Uni, ont acheté des vêtements de loisirs et de détente. Les consommateurs ont beau être confinés chez eux, ils n'en recherchent pas moins le confort, en particulier pour ceux qui travaillent à domicile. Quant aux ventes de produits alimentaires, elles progressent de 2,5% : l'enseigne mise beaucoup sur sa nouvelle offre de livraison à domicile, en partenariat avec Ocado, qui va se mettre en place début septembre.