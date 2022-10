Meta : forte chute en Bourse après un troisième trimestre 2022 décevant

Lors de la publication des résultats du deuxième trimestre 2022, Meta avait déjà fortement déçu : l’entreprise enregistrait la première baisse de chiffre d’affaires de son histoire, après plus d’une décennie de croissance continue. La baisse était néanmoins légère : 0,9% sur un an. Et la sanction en Bourse n’avait pas été majeure.



Le 26 octobre 2022, toutefois, c’est une autre histoire : Meta a publié un nouveau trimestre en baisse. Le chiffre d’affaires chute de 4% sur un an, à 27,7 milliards de dollars, tandis que le résultat net trimestriel s’effondre. S’il reste positif, à 4,4 milliards de dollars, il est divisé par deux (-52%) par rapport au troisième trimestre 2021. Sans surprise, la Bourse a durement sanctionné l’entreprise : dans les échanges après la clôture de Wall Street, Meta perdait 19,6%.