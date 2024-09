Michel Barnier : la France a son nouveau Premier ministre

Michel Barnier a commencé sa carrière en tant que ministre dès 1993, sous la présidence de Jacques Chirac, et a continué à occuper plusieurs postes de ministre sous Nicolas Sarkozy. Son expérience au sein de l’Union européenne est également importante, ayant occupé le poste de commissaire européen à deux reprises, et plus récemment celui de négociateur en chef du Brexit entre 2016 et 2021. Ce rôle l’a mis au cœur des discussions complexes qui ont façonné la sortie du Royaume-Uni de l’UE, consolidant sa réputation de fin négociateur.



Après une brève tentative en 2021 de se présenter à la présidentielle sous l’étiquette Les Républicains, il réintègre aujourd’hui la vie politique nationale avec cette nomination à Matignon. Sa vaste expérience, tant au niveau national qu’européen, semble avoir convaincu Emmanuel Macron de sa capacité à diriger un gouvernement de coalition.