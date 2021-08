Moins de 730.000 euros d'impôts payés par Netflix en France en 2020

Netflix a payé 728.033 euros d'impôts l'an dernier, selon des informations de Capital. Un chiffre qui parait ridicule, la plateforme de vidéo à la demande sur abonnement comptant plus de 8 millions d'abonnés dans l'Hexagone, d'après les estimations des analystes. Si l'entreprise avait réellement été imposée à hauteur de 31% de ses bénéfices, elle aurait dû payer au fisc des impôts de plusieurs dizaines de millions d'euros. On en est très loin, même si Netflix n'avait payé que 564.174 euros au titre de l'exercice 2019.



Pour payer aussi peu d'impôts en France, Netflix utilise une ficelle d'optimisation fiscale. La majorité du chiffre d'affaires généré grâce aux abonnements est en effet reversé à la filiale néerlandaise du groupe, Netflix International BV, qui supervise l'activité de la plateforme en dehors des États-Unis. Les Pays-Bas ont une fiscalité plus accueillante qu'en France. Dans l'Hexagone, Netflix a deux filiales, mais elles ne s'occupent que de marketing et de production de contenus : leurs chiffres d'affaires et leurs bénéfices sont sans commune mesure avec l'activité réelle de la plateforme.