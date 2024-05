Mondelez (Lu, Milka, Côte d'Or…) lourdement sanctionné par l'UE

Selon la Commission européenne, Mondelez a mis en place des accords illégaux pour restreindre le commerce de ses produits entre les pays membres. Margrethe Vestager, commissaire à la Concurrence, a précisé que ces actions avaient pour but de maintenir des prix plus élevés au détriment des consommateurs. « Mondelez a illégalement limité le commerce transfrontalier à travers l'UE afin de maintenir des prix plus élevés pour ses produits au détriment des consommateurs », a-t-elle déclaré.



Cette stratégie anticoncurrentielle a eu des conséquences directes sur les consommateurs européens, surtout en cette période d'inflation des prix alimentaires. En effet, depuis 2022, les ménages européens font face à une flambée des prix, exacerbée par la guerre en Ukraine. Les entreprises du secteur alimentaire sont souvent accusées d'accroître excessivement leurs marges, aggravant ainsi la situation économique des consommateurs.



Mondelez, dont le siège social se trouve à Chicago (Illinois), est né de la scission des activités de Kraft Foods en 2012. Le groupe détient de nombreuses marques emblématiques telles que Côte d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone et TUC. Cette amende est la neuvième plus lourde infligée par l'UE pour des pratiques anticoncurrentielles.