Mutuelles : Pourquoi vos cotisations augmenteront en 2025

Pour les consommateurs, l'impact est immédiat. Les mutuelles, ayant à leur charge une plus grande part des consultations, augmenteront leurs tarifs en 2025. Les hausses attendues varient entre 4,5% et 9,5%, selon les contrats. En 2024, ces augmentations avaient déjà oscillé entre 8% et 12%, confirmant la tendance à la hausse du coût de la santé.



Concrètement, un assuré paiera plus cher pour sa mutuelle, sans compter que ceux qui n’ont pas de complémentaire santé, soit environ 4% de la population française, devront absorber seuls cette hausse des coûts médicaux. Pour les patients sans mutuelle, une consultation à 30 euros, avec un remboursement réduit à 60%, laissera 12 euros à leur charge contre 9 euros actuellement.



Le gouvernement justifie cette réforme par la nécessité de réduire le déficit chronique de la Sécurité sociale, tout en maintenant l’accès aux soins pour les plus fragiles. Il prévoit notamment de protéger les personnes en affection de longue durée (ALD) ou bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (C2S). Les mutuelles, quant à elles, critiquent fortement ces mesures. Elles estiment être prises pour cible en tant que "variable d'ajustement" des finances publiques, alors que leurs charges ne cessent de croître.