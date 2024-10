Naval Group scelle un contrat historique avec les Pays-Bas pour quatre sous-marins

Naval Group a officialisé un contrat d’envergure avec la marine royale néerlandaise. Le géant français de la construction navale fournira quatre sous-marins de type Barracuda pour un montant de 5,65 milliards d’euros. Cette somme couvre non seulement la construction des navires, mais également leur exploitation future et une provision pour risques.



Ces submersibles, qui seront livrés en deux phases, viennent répondre à l’urgence pour la marine néerlandaise de renouveler sa flotte. Le premier des quatre sous-marins de la classe Walrus a été retiré du service en octobre 2023, rendant impératif le remplacement des navires vieillissants. Ainsi, les deux premiers sous-marins, nommés Orka (Orque) et Zwaardvis (Espadon), seront livrés en 2034, tandis que les deux suivants, Barracuda et Tijgerhaai (Requin-tigre), seront achevés d’ici 2039.



L’aboutissement de cette vente est un succès commercial pour Naval Group, qui était en compétition avec l'allemand ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) et le néerlandais Damen, associé au suédois Saab. Ces concurrents avaient déposé plusieurs recours, mais ceux-ci ont été rejetés en juillet, ouvrant la voie à la signature définitive de l’accord.



Les futurs sous-marins, d’un poids de 3.000 tonnes en plongée, rempliront plusieurs missions stratégiques pour la marine royale néerlandaise. Ils seront capables de détecter et de détruire des sous-marins et navires ennemis, de recueillir des informations sensibles, et de participer à des opérations spéciales, y compris en temps de paix. Naval Group souligne que ces submersibles seront « extrêmement silencieux, puissants et polyvalents, capables d’être déployés loin et pour de longues durées ».