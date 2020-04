Netflix enregistre deux fois plus d'abonnés que prévu au premier trimestre

Fin mars, Netflix comptait un total de 182 millions d'abonnés, dont 15,8 millions supplémentaires pour le seul premier trimestre. L'entreprise américaine avait prévu un apport de 7,2 millions « seulement », mais c'était avant l'épidémie du coronavirus et les mesures de confinement qui ont obligé des millions de personnes à rester chez elles… Et qui doivent trouver à s'occuper durant de longues journées. Netflix a logiquement été une planche de salut pour bon nombre de confinés. Le chiffre d'affaires pour les mois de janvier, février et mars s'établit lui à 5,77 milliards de dollars, contre 5,76 milliards estimés.



Néanmoins, le service de vidéo à la demande sur abonnement n'est pas dupe. Cette croissance exceptionnelle va se réduire au fur et à mesure que les pays sortent de leur confinement. La direction de l'entreprise s'attend ainsi à une baisse de la consultation de ses programmes et à une décélération de la croissance des abonnements. « Chez Netflix, nous savons notre chance de proposer un service qui est encore plus important pour les gens confinés chez eux », indique la lettre aux actionnaires. Tout en prévenant que la croissance actuelle n'est que temporaire.