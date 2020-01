Netflix toujours en forme, mais la concurrence s'éveille

Au quatrième trimestre 2019, le service de streaming affiche une hausse de 20% du nombre de ses abonnés par rapport aux trois derniers mois de l'année précédente. Netflix compte un peu plus de 168 millions de clients payants, ce qui renforce sa position de poids lourd dans un marché où les concurrents commencent enfin à sortir du bois. Et qui pourrait freiner la croissance de l'entreprise basée à Los Gatos, en Californie. En particulier sur son marché domestique, les États-Unis : le service a recruté 550 000 nouveaux abonnés au dernier trimestre en Amérique du Nord, dont 420 000 aux États-Unis. Au précédent trimestre, Netflix avait engrangé 1,7 million de clients supplémentaires.



En fin d'année, ce sont deux nouveaux services de SVOD qui se sont lancés : Apple TV+ dans une centaine de pays, et surtout Disney+, en Amérique du Nord et aux Pays-Bas. Ce dernier a certainement fait de l'ombre au leader, en enregistrant 10 millions d'abonnements dès son premier jour d'ouverture. Par ailleurs, Netflix a augmenté les prix de ses abonnements aux États-Unis et au Canada en janvier dernier, ce qui a pu freiner la croissance des abonnements (ce d'autant que Disney+ s'est lancé au prix plancher de 6,99 $ par mois).