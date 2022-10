Nissan pourrait se libérer de la tutelle de Renault

Si Ampère a vocation à rester entre les mains de Renault, ce ne sera pas le cas de Horse, qui compterait à son capital Geely, le constructeur chinois, et la compagnie pétrolière Aramco. Selon le communiqué commun de Renault et de Nissan, ce dernier voit dans cette participation à Ampère « une des étapes stratégiques de son plan Nissan Ambition 2030 ». Cela permettrait surtout de rééquilibrer les relations entre les deux partenaires.



Bien que Renault ait aidé Nissan à se redresser au début des années 2000, désormais l'élève a dépassé le maître. Nissan cherche depuis à se défaire de cette tutelle, sachant que l'entreprise possède 15% de Renault, mais sans droit de vote. Le gouvernement français, qui possède 15% de Renault, ne s'opposerait plus à cette émancipation de Nissan.