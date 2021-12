Northvolt lance la production d'une batterie européenne pour l'automobile

C'est « un nouveau chapitre de l'histoire industrielle européenne », se réjouit Northvolt. L'entreprise suédoise n'est pas seule sur ce créneau : Tesla doit ouvrir une « giga-factory » en Allemagne, et des groupes asiatiques sont présents en Europe (en Pologne et en Hongrie, principalement). Mais « la cellule est la première à avoir été entièrement conçue, développée et assemblée par une entreprise de batteries basée en Europe », ajoute le communiqué.



La Commission européenne, qui a attribué des prêts à Northvolt, suit le dossier de très près. L'objectif de Bruxelles est d'accélérer la production de batteries pour l'automobile. L'Europe ne pèse que 3% de la production mondiale en la matière, elle veut d'ici la fin de la décennie détenir une part de marché de 25%. Pour y parvenir, il faudra multiplier les usines comme celle de Northvolt.