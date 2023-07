Notation climatique : la Banque de France veut des entreprises plus vertes

Ce projet prend de l'ampleur à mesure que la pression s'intensifie. Par exemple, les banques doivent désormais communiquer la part de leur bilan investie de manière verte (« green asset ratio »), une obligation qui pourrait être facilitée par cette initiative. Plus largement, ces informations seront intégrées à l'avenir dans les politiques de crédit des établissements de prêt.



Un autre facteur accélérant ce projet est lié aux financements fournis par la Banque centrale européenne (BCE) aux banques. En effet, les dettes d'entreprise font partie des actifs que les banques peuvent apporter à la BCE en garantie de ces financements. Or, à partir de 2024, « la politique de collatéral de la BCE va tenir compte de l'exposition aux risques climatiques dans la notation du risque de crédit », précise Hervé Gonsard, directeur général des services à l'économie et du réseau à la Banque de France.