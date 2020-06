Nouveau directeur général chez Volkswagen

Le groupe Volkswagen se dote d'un nouveau directeur général, alors que la réputation du constructeur demeure entachée par le scandale du dieselgate, que la crise sanitaire du coronavirus oblige les industriels à relancer prudemment leur production (quitte à supprimer des emplois), et que la transition vers des motorisations plus douces pour l'environnement est une nécessité. De sacrés défis que devra relever Ralf Brandstätter, qui prend la place d'Herbert Diess au poste de directeur général à compter du 1er juillet. La décision a été confirmée par le conseil d'administration de l'entreprise.



Ralf Brandstätter est issu du sérail : il exerce en effet le rôle de directeur des achats. Autant dire qu'il connaît bien la maison Volkswagen et qu'à cet égard, la transition devrait se dérouler en toute quiétude. Quant à son prédécesseur, il reste dans le groupe : il devient en effet président de Volkswagen, un poste qui va lui permettre de se concentrer davantage sur ses tâches à la tête du groupe et de la marque « dans cette phase de transformation de l'industrie automobile ». Pour exercer ses nouvelles fonctions, Herbert Diess disposera de « plus d'espace libre ». De fait, il ne conserve que la présidence de l'entreprise, qu'il cumulait auparavant avec le poste de directeur général.