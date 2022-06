Nouvelle hausse de l’emploi salarié au premier trimestre

La révision conduit l’Insee à comptabiliser 240.000 créations d'emplois supplémentaires entre fin 2019 et fin 2021, d’après l’Insee. Une fois ce changement intégré, l’emploi salarié au premier trimestre dépasse nettement le niveau d’il y a un an, de 3,6%, soit 724.900 emplois. L’Insee indique qu’un tiers de cette hausse provient du dynamisme des contrats en alternative, notamment en apprentissage.



Par rapport à fin 2019, avant la crise sanitaire, l’emploi salarié privé est 3,3% plus élevé (soit 651.700 emplois). Néanmoins, ces bons résultats ne doivent pas masquer le bilan de l’intérim, qui baisse au premier trimestre de 1,7%. Une première après sept trimestres consécutifs de hausse. Or, l’intérim est la « boussole » de l’emploi et donne une indication de l’avenir pour l’ensemble du marché.