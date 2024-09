Nutella se met au végétal

Parmi les principaux rivaux, on trouve Rigoni di Asiago et sa Nocciolata, qui ont fait le choix de se passer à la fois de lait et d'huile de palme, ainsi que des marques comme Funky Veggie et Jardin Bio. L'huile de palme, controversée pour son implication dans la déforestation en Asie, a même conduit à une bataille juridique entre Ferrero et Rigoni, où Nutella a vu sa plainte rejetée pour dénigrement.



Cette nouvelle recette végétale du Nutella sera produite en Italie, dans l'usine de Sant'Angelo dei Lombardi, et vendue au prix conseillé de 4,19 euros les 350 grammes, soit légèrement plus cher que la version classique. Un positionnement tarifaire qui reflète la montée des coûts des matières premières, mais aussi la volonté de Ferrero de continuer à se battre pour rester le leader sur un marché de plus en plus compétitif.



Ferrero a longtemps dominé le marché des pâtes à tartiner avec une part de marché de 85 %, mais cette domination s'effrite sous la pression des concurrents. En 2024, Nutella conserve encore 66 % des parts de marché, mais voit sa position menacée par des alternatives plus « responsables » aux yeux des consommateurs.



Pour autant, Nutella reste un produit emblématique de Ferrero, représentant un quart du chiffre d'affaires de l'entreprise en France. En lançant cette version végétale, Ferrero ne fait pas seulement un pas vers les nouvelles tendances alimentaires, mais cherche aussi à maintenir sa position de leader dans un secteur en pleine mutation. Avec cette initiative, la marque espère bien séduire une nouvelle génération de consommateurs et renforcer son emprise sur un marché où l'innovation devient indispensable pour survivre.