OÙ VA LA FRANCE ?

« Dans la chaleur suffocante du début de l’été 2022, la France est triste. Elle constate, avec amertume, non seulement les effets du réchauffement climatique, mais aussi son déclassement comme nation. Tout lui semble morose : le palmarès des universités ou celui des élèves, les difficultés de son système de santé, l’inexorable montée des prix et la stagnation des salaires, l’explosion des précarités et de la pauvreté, le déclin de sa culture, reléguée aux rayons des accessoires, la montée de la violence, de la délinquance, la mise en cause de la police ou tout simplement la France supplantée par la Turquie comme médiatrice de la guerre russo-ukrainienne ; sans évoquer la situation de son armée chassée du Mali, aux capacités opérationnelles réduites malgré son professionnalisme.



La démocratie n’est plus plébiscitée par les Français. La perte de la souveraineté monétaire ou la prééminence du droit communautaire, voire la tendance à la judiciarisation de la vie politique, l’État impotent et impécunieux donnent aux Français l’impression que le politique ne peut rien.



La France est la reine des sports collectifs : football, handball, volley. Mais elle s’est identifiée au coureur cycliste Thibaut Pinot qui, n’y arrivant pas dans le tour de France 2022, a résumé l’état d’esprit du moment : « Je n’apporte rien. Je suis mauvais ».



La perspective d’être condamnés à vivre dans le ventre mou des nations ne réjouit pas les Français et la situation économique, sociale et surtout républicaine les exaspère.



L’Europe, ô combien nécessaire pour lutter contre l’inflation dans un climat de guerre, de pandémies ou de réchauffement climatique – tout ce que l’on ne peut maîtriser dans un seul pays – ne fait pas recette. Elle devient même le bouc émissaire des maux de la société.



La France vit mal un étrange paradoxe. Elle n’a jamais été aussi riche : son PIB a atteint 2355 md€ en 2019 contre 453 md€ en 1980 ou 1485 md€ en 2000. Et pourtant, le rang de la France glisse graduellement. En 2021, la France est le septième pays au monde derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne et à des niveaux proches du Royaume-Uni et de l’Inde… Le PIB français représente 3,1 % du PIB mondial contre 6,1 % en 1980 et 4 % en 2000.



Sa mutation industrielle vers la révolution de l’immatériel est pour le moins poussive, alors qu’elle a l’une des meilleures écoles mathématiques au monde. Et la combinaison de cet état à l’impératif catégorique du capitalisme contemporain, c’est-à-dire la financiarisation de l’économie, moteur d’une globalisation libérale, produit des dégâts considérables en matière de désindustrialisation. Elle dérégule toutes les normes sociales issues des conflits sociaux de l’ère industrielle et de la capacité redistributive de l’État providence des « trente glorieuses ». Ce qui donne une impression d’optique d’un âge d’or révolu.



La désindustrialisation, source d’un chômage de masse, n’est plus à démontrer. Et par voie de conséquence, la stagnation relative de la productivité horaire, le recul des heures travaillées par tête, le faible taux de croissance annuelle de la productivité (0,9 %, inférieure à celle des États-Unis qui est de 1,53 %). Cela renvoie à l’insuffisante transition numérique des PME. Enfin, les déficits de la France s’accumulent et se cumulent : d’abord le déficit commercial (84,7 mds en 2021) montre que la France a un déficit de compétitivité majeur et persistant ; ensuite le déficit budgétaire avec les dépenses publiques, qui représentent 61,6 % du PIB et la dette, qui atteint 116 % du PIB (le double de 2001 où elle atteignait 58 %). Cette trajectoire n’est soutenable qu’à condition que la croissance reste forte, les taux bas et qu’aucun événement tragique n’intervienne. Nous sommes en état de faillite financière, à la merci de la remontée des taux d’emprunts pour rembourser notre dette. Une faillite comme nous venons de le voir et une faillite tout autant morale. D’abord parce que la question sociale concentre la question morale. Les Français ne s’accordent plus sur les valeurs en pleine mutation. L’individualisme consommateur fait des ravages dans le vivre ensemble, pendant que les communautés de toutes sortes imposent leurs obsessions.



On n’ose dire leur névrose. La société de défiance s’accroît, le complotisme très présent et le nombre d’indicateurs qui se dégradent (suicides, consommation de psychotropes, d’alcool, de consultations psychiatriques) montrent la souffrance française.