Omicron : pas de couvre-feu mais le retour des jauges et du télétravail

Malgré tout, plusieurs annonces ont été faites, à commencer par le retour des jauges pour les événements. Dès le 3 janvier 2021, les événements en extérieur ne pourront accueillir que 5.000 personnes, et 2.000 pour les événements en intérieur.



Autres mesures qui font leur grand retour : le masque à l’extérieur, notamment en centre-ville et à discrétion des Préfets, ainsi que le télétravail obligatoire. Ce dernier va être imposé au moins trois jours par semaine aux salariés qui le peuvent.



Mais le centre de la stratégie du gouvernement est bien la vaccination : le délai entre la deuxième dose et la dose de rappel a été encore réduit, à trois mois, tandis que le Pass vaccinal devrait entrer en vigueur le 15 janvier 2021, sous réserve d’adoption de la loi par le Parlement. Dès lors, les non-vaccinés se verront interdits d’accès à de nombreuses activités et lieux de vie, dont les restaurants.