OpenAI, le champion de l'IA générative avec une valorisation de 157 milliards

Malgré ce succès financier, OpenAI traverse une période marquée par des départs importants au sommet de l’entreprise. Depuis le mois de mai, plusieurs figures clés ont quitté la start-up, dont Ilya Sutskever, cofondateur et responsable scientifique, Jan Leike, chargé de la gestion des risques de l'IA, et plus récemment Mira Murati, directrice technologique de l’entreprise. En novembre 2023, Sam Altman, cofondateur et directeur général, avait été brièvement évincé par le conseil d’administration, avant d’être réintégré quelques jours plus tard sous la pression des employés et de Microsoft, principal investisseur. Cette période d’instabilité a suscité de nombreuses interrogations sur la direction future de la start-up.



Ces tensions semblent en partie liées à la transformation d’OpenAI, fondée initialement en 2015 comme une organisation à but non lucratif dédiée à des recherches bénéfiques pour l'humanité. Toutefois, l'évolution vers un modèle à but lucratif génère des frictions. Les investisseurs, qui ont massivement contribué à cette nouvelle levée de fonds, pourraient retirer leur soutien si la start-up ne poursuit pas cette transition. De plus, Sam Altman pourrait prochainement obtenir une participation dans l'entreprise, le propulsant au rang des milliardaires.



Outre les tensions internes, OpenAI doit également faire face à des défis technologiques. L'entreprise a récemment dévoilé o1, un modèle d'IA plus performant, capable de répondre à des questions complexes tout en réduisant le risque d’erreurs. Cette avancée s’inscrit dans une stratégie plus large visant à créer une IA « générale » qui serait capable de raisonner de manière autonome et d'aider les humains dans des domaines variés.



Avec un chiffre d'affaires prévu de 3,7 milliards de dollars pour 2024, OpenAI s'attend pourtant à perdre environ 5 milliards de dollars cette année, en raison des coûts élevés liés à l'exploitation de ses modèles. Néanmoins, l'entreprise semble déterminée à poursuivre ses objectifs ambitieux, avec pour mission de faire en sorte que l’intelligence artificielle profite à l’ensemble de l’humanité.