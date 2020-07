PSA dans le vert malgré le coronavirus

Carlos Tavares, le patron du groupe, s'est quant à lui réjoui d'un résultat qui « démontre la résilience du groupe, récompense de six années consécutives de travail intense ». Si PSA est parvenu à se maintenir dans le vert au premier semestre, c'est grâce à une réduction des dépenses durant la crise et à une politique de baisse des coûts ces dernières années.



Le rebond sera « solide » au second semestre, assure encore Carlos Tavares. Le groupe PSA est en pleine fusion avec Fiat Chrysler et le dirigeant, qui prendra la tête de la nouvelle entité baptisée Stellantis, a bien l'intention de finaliser l'opération. Ce sera fait « d'ici la fin du premier trimestre 2021 », promet-il. La naissance d'un nouveau géant de l'automobile dans un secteur en pleine recomposition.