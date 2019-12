PSA et Fiat Chrysler officialisent leur union

Les marques du groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS et Opel/Vauxhall) cohabiteront bientôt avec celles de Fiat Chrysler (FCA) : Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Lancia, Maserati, et bien sûr Fiat et Chrysler. Les deux entreprises ont annoncé, dans un communiqué commun, la signature d'un accord de rapprochement engageant pour une fusion « entre égaux ». Ensemble, l'entité sera le quatrième constructeur automobile mondial, derrière Volkswagen, l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi et Toyota.



La fusion sera réalisée « sous 12 à 15 mois », précise le communiqué. Les deux entreprises vont devoir obtenir le feu vert des autorités de régulation dans le monde. C'est aux Pays-Bas que se trouvera le siège de PSA FCA, mais les constructeurs resteront cotés à Paris, à Milan et à New York. Carlos Tavares, le patron de PSA, devient le directeur général de l'entité, tandis que John Elkann, président de FCA, sera président du groupe fusionné dont le nom sera connu dans les prochains mois.