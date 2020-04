PSA : un accord avec les syndicats pour la reprise de l'activité

Les cadres verseront deux jours de congés dans ce fonds de solidarité, les ouvriers et les autres catégories un jour, tandis que le groupe va abonder pour le reste. L'accord prévoit enfin la manière dont les congés obligatoires devront être pris, comme l'ordonnance du gouvernement le prévoit. La direction et les syndicats ont voulu faire preuve de plus de souplesse que ce que propose le texte : par exemple, le délai de prévenance sera de 5 jours, contre un seul dans l'ordonnance.



Quant aux congés d'été, Anh-Quan Nguyen, délégué central à la CFE-CGC, prévient que devant l'incertitude de la reprise, chaque usine prendra ses responsabilités en fonction du contexte local. Edouard Philippe a ainsi évoqué un déconfinement progressif qui pourrait s'incarner région par région. Les schémas pour les prochains congés pourraient donc évoluer site par site.