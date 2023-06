Parcs éoliens en mer : le gouvernement prévoit un appel d'offres massif

Le secrétaire d'État chargé de la Mer, Hervé Berville, a annoncé en début de semaine que le gouvernement a l'intention de lancer en 2025 un appel d'offres « massif » pour la création de parcs éoliens en mer. Cet appel d'offres s'inscrit dans une stratégie plus large visant à étendre l'éolien offshore pour répondre aux enjeux énergétiques et climatiques du pays.



L'objectif intermédiaire fixé par l'État est de disposer de 18 gigawatts (GW) de parcs marins d'ici 2035. Avec 8 GW actuellement en construction ou planifiés, il reste donc 10 GW à attribuer à des développeurs, soit environ une dizaine de parcs. Selon Berville, cet appel d'offres substantiel est nécessaire pour surmonter « ce mur énergétique ». Actuellement, un seul parc offshore est opérationnel en France, au large de Saint-Nazaire, tandis que des pays comme le Royaume-Uni et le Danemark disposent déjà de plusieurs grands parcs en mer.