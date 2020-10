Pas de licenciements secs chez Airbus

« Grâce aux accords trouvés par Airbus et ses organisations syndicales, des milliers de licenciements vont être évités, s’est réjouie la ministre Elisabeth Borne sur Twitter. 1500 emplois sont sauvés grâce à l'activité partielle de longue durée, qui joue à plein son rôle de bouclier anti-licenciements. J’invite toutes les entreprises qui vivent des temps difficiles à se saisir de l'activité partielle de longue durée pour conserver les emplois, former leurs salariés et être prêtes à rebondir après la crise ».



L’accord scellé chez Airbus va en effet permettre de préserver durablement 1.500 postes via l'activité partielle longue durée (APLD), et ce, avec une perte de salaire limitée : un revenu de 84% du salaire net minimum serait garanti. Ce « plan d’adaptation » comprend notamment 400 départs à la retraite, et au moins un millier de retraites anticipées. Au total, Airbus a prévu de supprimer 15.000 postes à travers le monde. En France, même il semble abouti, le Plan de Sauvegarde de l’Emploi ne sera validé que fin mars 2021.