Pas de privatisation d'ADP pour le moment

Par conséquent, le projet de RIP ne se concrétisera pas. Tout comme la cession du capital de l'État, du moins pas pour le moment ! Les conditions sur les marchés financiers sont loin d'être réunies, la Bourse étant encore chahutée par les mesures de confinement prises par les pouvoirs publics partout dans le monde, et par la menace que cela fait peser sur l'activité économique. À cela s'ajoute la crise du pétrole entre l'Arabie saoudite et la Russie…



Le gouvernement a à son actif la privatisation réussie de La Française des Jeux, organisée en fin d'année dernière et qui s'est avérée être un vrai succès populaire. Lancer maintenant la vente de la participation de l'État dans Aéroports de Paris n'aurait pas beaucoup de sens et risquerait de dégrader la cotation de l'entreprise ainsi que sa capacité à se financer sur les marchés.