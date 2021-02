Pas de restrictions de déplacement pour les vacances de février 2021

Si les Français peuvent donc se rendre sur leurs lieux de villégiature, les mesures en vigueur restent d’actualité : couvre-feu à 18 heures, remontées mécaniques et restaurants fermés, gestes barrière… et surtout les restrictions de déplacement dans les pays de l’Union européenne, les DOM-TOM et hors-UE.



Une nécessité, puisque la situation reste très compliquée en France sur le plan sanitaire. Le Premier ministre a d’ailleurs rappelé que le Confinement 3 reste une option et pourrait être décrété durant la période de congés : « si nous y sommes contraints, nous n'hésiterons pas à prendre nos responsabilités ».