Passe Rail : un succès mitigé pour les jeunes voyageurs

Cet été, le passe rail, promu par Emmanuel Macron, a permis aux jeunes de 16 à 27 ans de voyager de manière illimitée sur les trains TER et Intercités pour seulement 49 euros par mois. Disponible entre le 1er juillet et le 31 août, cette initiative avait pour ambition de toucher un large public et de promouvoir l’utilisation du train parmi les jeunes. Toutefois, malgré un nombre important de ventes, 235.000 abonnements écoulés, les résultats sont loin des 700.000 espérés par l'exécutif.



Si Régions de France, l'institution représentant les régions, se félicite du bon usage de ces abonnements – chaque passe rail ayant été utilisé entre huit et neuf fois en moyenne –, elle nuance cependant l'enthousiasme initial. Selon elle, il est encore difficile de déterminer combien de jeunes ont réellement profité de cette offre et, surtout, combien ont été incités à utiliser plus fréquemment le train.



Les défis n’ont pas manqué : le passe rail, conçu comme une mesure pour démocratiser l'accès au train, a montré des limites dans sa mise en œuvre. Notamment, l’absence des TGV de l'offre a suscité des mécontentements, les jeunes devant parfois payer pour certains trajets non couverts par leur abonnement. Par ailleurs, l’affichage des tarifs sur les plateformes de vente a semé la confusion, en raison de l’information jugée peu lisible. Ces imprécisions ont parfois conduit à des surprises désagréables pour les usagers.



En dépit des obstacles rencontrés, les 2,4 millions de billets gratuits émis grâce au passe rail témoignent d’un engouement certain. Pourtant, en comparant ces chiffres aux 1,3 million de voyages quotidiens effectués en moyenne sur les TER, dont un tiers par des jeunes, le bilan semble moins impressionnant qu'espéré.