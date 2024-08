Patrick Drahi cède ses parts dans BT pour réduire la dette colossale d'Altice

Depuis le début de l’année, Patrick Drahi a multiplié les cessions pour tenter de réduire la dette colossale d'Altice. La vente de ses parts dans BT s’ajoute ainsi à d’autres transactions récentes. En juin, Drahi a vendu Altice Média, propriétaire de RMC et BFM TV, à Rodolphe Saadé pour 1,55 milliard d’euros. Plus récemment, il a cédé Teads, une plateforme de vidéo publicitaire, à l’israélien Outbrain pour 1 milliard de dollars. De plus, la maison d’enchères Sotheby’s, qu’il contrôle, a ouvert son capital au fonds souverain d’Abu Dhabi, qui est devenu actionnaire minoritaire pour une somme similaire.



Cependant, la question reste de savoir si les fonds récupérés seront effectivement utilisés pour réduire la dette. Par le passé, Drahi a placé certaines de ses acquisitions dans des holdings séparées, mettant ainsi ces actifs hors de portée de ses créanciers. Cette stratégie a provoqué des tensions, les créanciers menaçant de prendre le contrôle d’Altice France en échange de la dette. Le bras de fer entre Drahi et ses créanciers semble donc loin d’être terminé, malgré les efforts entrepris pour alléger la dette d'Altice.



La vente de ses parts dans BT pourrait représenter un souffle d’air pour Patrick Drahi, mais elle ne règle pas l'ensemble des problèmes financiers d'Altice. Alors que les échéances de remboursement approchent, l’avenir du groupe reste incertain, et les négociations avec les créanciers pourraient encore se durcir.