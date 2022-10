Péages : Clément Beaune confirme une nouvelle fois la hausse en 2023

Fin septembre 2022, Clément Beaune, ministre des Transports, avait déjà évoqué la future revalorisation des péages autoroutiers en France. Comme chaque fin d’année, gouvernement et concessionnaires ont entamé les discussions pour revaloriser le prix payé par les automobilistes pour rouler sur les autoroutes cédées en concession via des contrats régulièrement décriés.



La hausse prend en compte les travaux mais aussi l’inflation, et en 2022, cette dernière pourrait dépasser les 6% annuels. C’est la raison pour laquelle Clément Beaune, invité de RTL dimanche 9 octobre 2022, a précisé qu’il n’y aura pas de gel des péages. Une mesure qui ne serait pas inédite, mais qui est exclue d’emblée : la hausse ne sera pas de 0% « parce que ce ne serait pas sérieux ».