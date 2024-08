Pékin saisit l'OMC après les surtaxes sur les véhicules électriques en Europe

La décision de l'Union européenne intervient dans un contexte de lutte acharnée pour préserver son industrie automobile, secteur stratégique qui emploie 14,6 millions de personnes à travers le continent. Consciente de la menace que représentent les véhicules électriques chinois, particulièrement compétitifs, Bruxelles justifie ces surtaxes comme une mesure nécessaire pour protéger ses entreprises. L'objectif est clair : ralentir l'afflux des véhicules chinois sur le marché européen tout en évitant une confrontation commerciale directe avec Pékin, son deuxième partenaire économique.



Cependant, cette initiative de l'UE ne fait pas l'unanimité au sein des États membres. Si la France et l'Espagne soutiennent l'imposition de sanctions pour contrer l'influence croissante de la Chine, l'Allemagne, très liée économiquement à Pékin, ainsi que la Suède et la Hongrie, expriment des réserves, redoutant des représailles économiques.



La Chine, désormais leader mondial de l'exportation automobile, a fortement investi dans les technologies liées aux véhicules électriques, notamment les batteries. Ces efforts ont porté leurs fruits, puisque les véhicules hybrides et électriques ont représenté plus de la moitié des ventes d'automobiles en Chine en juillet dernier. Sur le marché européen, les marques chinoises connaissent également une progression rapide, passant de moins de 2 % des parts de marché des voitures électriques en 2021 à près de 8 % fin 2023.