Pénuries de médicaments : 8 millions d'euros d'amendes pour les laboratoires pharmaceutiques

Les autorités sanitaires françaises ont infligé des amendes historiques à plusieurs laboratoires pharmaceutiques pour ne pas avoir respecté leurs obligations en matière de stocks de médicaments essentiels. L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a annoncé des sanctions d’un montant total de 8 millions d’euros à l’encontre de dix laboratoires, dont des géants du secteur comme Biogaran, Sandoz et Viatris. Ces sanctions sont inédites, à la fois par leur ampleur et par le contexte dans lequel elles surviennent, alors que les pénuries de médicaments deviennent de plus en plus fréquentes.



L’ANSM reproche à ces entreprises de ne pas avoir maintenu les quatre mois de stock requis pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Ces traitements, considérés comme vitaux, doivent être disponibles en permanence, car une rupture de stock pourrait mettre en danger la vie des patients à court ou moyen terme.



Parmi les médicaments concernés, on trouve des antihypertenseurs, des anticancéreux et des antimicrobiens, ce qui reflète l’ampleur de la problématique à travers différentes classes thérapeutiques. « Aucune classe n'est malheureusement épargnée par ce phénomène », a déclaré Alexandre de la Volpilière, directeur général de l'ANSM.