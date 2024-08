Pernod Ricard face à la baisse de la consommation

Le géant français des spiritueux, Pernod Ricard, a annoncé ce jeudi un résultat net en recul de 35 % pour l'exercice décalé 2023/2024, atteignant 1,48 milliard d'euros. Cette baisse significative survient après deux années de forte croissance post-pandémie, marquées par un bénéfice net de 2,26 milliards d'euros en 2022/2023. Les ventes du groupe, qui s'élèvent à 11,6 milliards d'euros, ont également enregistré une baisse de 4 %, tandis que le résultat courant a chuté de 14,5 % à 2 milliards d'euros.



L'entreprise attribue ces résultats décevants à une « normalisation du marché des spiritueux » et à une baisse de la consommation dans ses marchés clés, notamment en Chine et aux États-Unis. Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard, a souligné que cette performance s'inscrit dans un contexte économique et géopolitique incertain.



Aux États-Unis, où le groupe réalise un cinquième de ses ventes, le chiffre d'affaires a enregistré une baisse organique de 9 %, en grande partie due à un problème de surstockage. En Chine, qui représente 10 % des ventes de l'entreprise, le chiffre d'affaires a reculé de 10 %, affecté par un environnement macroéconomique difficile, caractérisé par une crise immobilière et une confiance des consommateurs en berne.