Pétrole : l’Opep voit la demande ralentir

Face à ces prévisions, l'OPEP a maintenu une approche prudente en ajustant progressivement son niveau de production afin de stabiliser le marché. En effet, le cartel a joué un rôle central dans la gestion de l'offre, notamment en réduisant sa production de 1,16 mb/j en 2023 afin de compenser les fluctuations de la demande mondiale et les incertitudes économiques liées à la pandémie de COVID-19 et aux tensions géopolitiques. Ces ajustements ont un impact direct sur les prix du pétrole. Le Brent, la référence internationale pour le pétrole brut, a vu ses prix fluctuer en 2024, oscillant entre 75 et 90 dollars par baril en raison des ajustements de production de l’OPEP et des facteurs externes comme les sanctions contre la Russie.



Bien que la demande de pétrole continue de croître, les prévisions à plus long terme indiquent un possible plateau, voire une diminution, à partir de 2030. Les investissements dans les énergies renouvelables, la réduction des subventions aux énergies fossiles et les innovations technologiques devraient progressivement diminuer la dépendance au pétrole dans les économies avancées.