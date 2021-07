Pétrole : les prix des carburants augmentent

Mais la réouverture progressive des pays et le regain concomitant de l'activité économique ont eu un impact à la hausse pour les cours de l'or noir. Les industries ont de nouveau besoin de pétrole, ce qui a pour effet mécanique d'augmenter son prix par le jeu de l'offre et de la demande. Et puis il y a la mésentente au sein des pays producteurs de pétrole.



L'Opep et ses alliés étaient parvenus à un accord pour limiter leur production afin de soutenir les cours. Mais la dernière réunion, qui devait revoir à la hausse les quotas, n'a abouti sur rien de concret : la réunion prévue le lundi 6 juillet a même été annulée. Par conséquent, les cours du baril ne peuvent qu'augmenter, puisque les quotas resteront les mêmes au mois d'août (400.000 barils par jour) alors que la demande progresse.