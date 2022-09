Peugeot, Citroën, Opel : ces voitures rappelées pour dysfonctionnement dangereux

Les premiers rappels concernent des véhicules Peugeot. Il s'agit des modèles Expert et Traveller : e2*2007/46*0532*17 et e2*2007/46*0532*19. Ils ont été assemblés entre le 20 et le 28 janvier 2022. Le 2e rappel concerne les modèles : e2*2007/46*0532*18, e2*2007/46*0533*20, e2*2007/46*0639*18. Il s'agit de Peugeot 208 et 2008. Ces véhicules présenteraient un problème de faisceau de câblage haute tension qui pourrait entraîner un incendie. Ils ont été fabriqués entre 17 mars et le 30 avril 2022. Enfin, le 3e rappel serait autour de Peugeot 208 réalisées entre le 5 août et le 23 novembre 2021 : e2*2007/46*0639*14, e2*2007/46*0639*15, e2*2007/46*0639*16, e2*2007/46*0639**17. Et le problème porterait, cette fois-ci, sur une fuite de carburant.



Chez Citroën, des Jumpy et des Spacetourer pourraient également être dangereux. Ils sont donc rappelés avec le numéro d’identification suivant e2*2007/46*0530*17 et le e2*2007/46*0530*19. Enfin, chez Opel, les rappels de véhicules concernent les modèles Vivaro et Zafira dont les numéros sont les suivants : e2*2007/46*0532*17 et le e2*2007/46*0532*19.