Peugeot a vendu plus de véhicules que Renault en 2021

Le marché automobile français comptait rebondir en 2021, après une année 2020 marquée le déclenchement de la crise sanitaire, les fermetures des concessions et les suspensions de la production. Malheureusement, le rebond a été très modeste. Selon les chiffres d'AAAData, ce sont 1.659.008 voitures particulières neuves qui ont été immatriculées l'an dernier, soit 0,5% de plus seulement.



La dégringolade du marché est particulièrement aigü quand on compare la performance de 2021 par rapport à 2019 : -25,1%. Les constructeurs avaient misé sur un retour à la normale progressif, mais ça ne s'est pas déroulé comme ils l'espéraient. Les vagues consécutives, notamment le variant Omicron en fin d'année, et surtout les difficultés d'approvisionnement ont pesé lourd. Certains constructeurs ont même dû arrêter provisoirement leur production fautes de pièces disponibles.