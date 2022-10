Plan de sobriété énergétique : un chèque de 100 euros pour le covoiturage

Pour éviter les coupures d'électricité cet hiver, le gouvernement a dévoilé ce jeudi 6 octobre un ensemble de mesures visant à réaliser des économies d'énergie. Parmi ces dispositifs, un chèque de 100 euros sera versé à tous les particuliers qui s'inscriront à une plateforme de covoiturage à partir du 1er janvier : il s'agit d'inciter chacun à partager un trajet en véhicule et ainsi, réduire la consommation de carburant.



Dans l'administration, les agents de la fonction publique vont être incités à télétravailler : l'indemnisation va être augmentée de 15%. De même, la vitesse des véhicules de service devra baisser de 20 km/h sur autoroute et de 10 km/h sur les voies rapides. Dans les bâtiments, le chauffage sera baissé d'un degré supplémentaire (18 degrés au lieu de 19) lorsque Ecowatt sera rouge. Durant ces périodes de tension sur l'énergie, il ne sera plus possible d'utiliser d'eau chaude dans les sanitaires, sauf dans les douches.