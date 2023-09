Plan pauvreté : les grands axes pour l'urgence sociale

Parmi les mesures concrètes annoncées, on retrouve la création d'un « pass colo » pour les enfants de CM2 et la mise en place de 200.000 places de crèches d'ici à 2030. Le gouvernement entend également poursuivre la distribution de petits déjeuners gratuits dans certaines écoles. Dans le domaine de l'emploi, une prime de reprise d'activité est prévue pour encourager le retour à l'emploi. En outre, le plan prévoit le maintien des 203.000 places d'hébergement d'urgence existantes, ainsi que la mise en œuvre d'un second plan quinquennal « Logement d'abord », destiné à aider les personnes sans domicile à accéder à un logement.



Les associations de lutte contre la pauvreté ont accueilli ce plan avec prudence. Elles jugent ces mesures comme allant « dans le bon sens » mais les considèrent « largement insuffisantes ». Parmi les revendications non satisfaites, on note une demande de revalorisation des minimas sociaux, une hausse des aides au logement (APL) et la régularisation des travailleurs sans-papiers dans les secteurs en tension.