Plus de 20 milliards d'euros prévus pour compenser la hausse des prix

Entre l'inflation galopante et la flambée des cours de l'énergie, les conséquences de la guerre en Ukraine vont continuer à alimenter l'augmentation tous azimuts des prix, dans tous les domaines. Le gouvernement est à la manœuvre pour compenser, autant que possible, les pertes de pouvoir d'achat des Français. Et pour ce faire, ce sont plus de 20 milliards d'euros qui vont être investis par l'État, a annoncé Bruno Le Maire.



Au micro de RMC et BFMTV, le ministre de l'Économie a affirmé que « la facture totale s'élève à plus de 20 milliards d'euros sur la seule protection de nos compatriotes contre la flambée des prix de l'énergie ». Et de détailler : le plafonnement des prix de l'électricité vont revenir à 8 milliards d'euros, l'indemnité inflation à 4 milliards d'euros. Quant au gel des prix du gaz jusqu'à la fin de l'année, la mesure est évaluée à 10 milliards, contre 1,2 milliard qui avait été budgété jusqu'à présent.