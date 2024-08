Pokémon, leader mondial des jouets en 2024

Derrière cette domination, se cache un phénomène bien particulier : l'engouement des consommateurs plus âgés, en particulier les collectionneurs adultes. Frédérique Tutt, experte de l'industrie du jouet chez Circana, souligne l'importance de cette « forte dynamique » des ventes, alimentée par des fans de longue date qui redécouvrent le plaisir du jeu et de la collection. Cet enthousiasme des adultes contribue largement à soutenir un marché du jouet qui sort d'une année 2023 marquée par les difficultés économiques, notamment l'inflation, qui a pesé sur les dépenses des ménages.



Avec des revenus atteignant 24,5 milliards de dollars au premier semestre 2024, le marché du jouet montre des signes de stabilisation. Les perspectives pour la fin de l'année sont prometteuses, notamment avec l'arrivée de nouveaux produits qui devraient attirer à la fois les enfants et les adultes. Frédérique Tutt anticipe une hausse des ventes durant la période des fêtes, portée par les jeux de construction, les peluches, les animaux de compagnie interactifs robotisés et les objets de collection.



La licence Pokémon, en maintenant sa position de leader mondial, démontre non seulement sa persistance, mais aussi sa capacité à séduire des générations de consommateurs, des plus jeunes aux plus nostalgiques. Cette stratégie, combinée à l'attrait croissant des produits sous licence, laisse entrevoir un avenir prospère pour l'industrie du jouet, qui semble prête à rebondir après une période d'incertitude économique.