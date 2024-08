Porsche entre au capital de Varta pour sauver l’entreprise en difficulté

Malgré l'implication de Porsche et les efforts de restructuration en cours, l'avenir de Varta reste incertain. L'entreprise, qui emploie près de 4.000 personnes, a déjà dû annoncer la suppression de 800 postes dans le cadre d'un plan d'économies. Michael Tojner, actionnaire majoritaire de Varta, a déclaré que cet accord vise à « donner un avenir à Varta » et à préserver son rôle en tant que « vecteur technologique pour l'Europe ».



Cependant, les défis restent nombreux. Varta a subi une cyberattaque en février 2023 qui a gravement affecté sa production, entraînant une perte nette de 116 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année dernière. Bien que le chiffre d'affaires prévu pour 2024 soit d'environ 800 millions d'euros, l'absence de publication de nouveaux résultats financiers depuis cet incident ajoute à l'incertitude.



Les négociations pour attirer d'autres investisseurs sont en cours, mais aucun accord n'a encore été finalisé. Michael Ostermann, directeur général de Varta, a confirmé que des discussions avancées sont en cours avec des parties intéressées. La réussite de ce plan de redressement dépendra en grande partie de la capacité de Varta à surmonter ces obstacles et à se repositionner sur un marché toujours plus compétitif.